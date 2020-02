Open Arms, il 27 voto sulla nuova richiesta a procedere contro Salvini

È racchiuso in 114 pagine l'atto d'accusa con il quale il Tribunale dei ministri di Palermo chiede al Senato l'autorizzazione a processare Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver trattenuto per 19 giorni a bordo della Open Arms 164 migranti soccorsi in zona Sar libica il 1° agosto scorso. Cade la contestazione di abuso in atti d'ufficio. Archiviata invece la posizione di Matteo Piantedosi, capo di gabinetto del Viminale,che era indagato per gli stessi reati. La giunta delle immunità dovrà esprimersi entro il 3 marzo. L'ufficio di presidenza, riunitosi oggi, ha concordato questo calendario: dopo la prima riunione giovedì 6, entro il 17 la giunta potrebbe sentire in audizione Matteo Salvini (questo è anche il termine entro il quale il senatore dovrà far arrivare una relazione, se crede); il 18 alle 13 ci sarà la proposta del relatore; il 19 febbraio comincerà la discussione che continuerà il 20. Il voto finale è previsto per il 27.