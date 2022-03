Orgoglio Lazio Women! Contro il Sassuolo finisce 3-1. La salvezza non è più un miraggio

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women per la salvezza, il Sassuolo per i piani alti della classifica. La 16^ giornata di Serie A TIMVISION è piena di obiettivi per le squadre che si affrontano alle 12:30 al 'Fersini' di Formello. Nemmeno il tempo di posizionarsi in campo e le biancocelesti sbloccano subito la partita grazie all'azione in velocità finalizzata da Fridlund. La risposta delle neroverdi non si fa attendere che dopo nemmeno un minuto pareggia i conti con Cambiaghi. La squadra di Catini ha voglia di portare a casa il risultato e l'atteggiamento in campo è quello giusto: pressing sulle portatrici di palla e ripartenze veloci. Al 24' Pittaccio si procura un calcio di rigore e dagli undici metri Ferrandi batte Lemey. Lazio nuovamente in vantaggio. Le emiliane tentano di venir fuori con le loro capacità di palleggio, ma Visentin è brava in ripiegameno a bloccare le ripartenze. La prima frazione di gioco si chiude sul 2-1 per le biancocelesti, complice anche Ohrstrom che più volte ha detto no all'offensiva neroverde.

SECONDO TEMPO - La ripresa si gioca principalmente nella metà campo laziale: il Sassuolo tenta in tutti i modi di riportare il risultato in parità, ma la difesa biancoceleste lavora bene respinge gli attacchi neroverdi. Ohrstrom, chiamata più volte in causa, abbassa la saracinesca. La Lazio fa difficoltà a soprassare il cerchio di centrocampo, il pressing della squadra di Piovani è asfissiante. Segnale delle tante energie spese, le varie biancocelesti a terra per crampi. Al 90' il colpo di grazia delle biancocelesti: lancio lungo per Visentin, l'attaccante serve Cuschieri che a tu per tu con Lemey non sbaglia. 3-1 e partita chiusa. I 5 minuti di recupero concessi da Luongo sono una formalità. Tre punti d'oro per la Lazio che raggiunge quota 7 punti e mette pressione al Napoli. Ci sono ancora sei partite che separano la squadra di Catini dal verdetto finale, fino a quel momento è imperativo lottare come oggi.