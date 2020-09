Orsi: "Lazio, per la Champions mi aspetto tre giocatori importanti"

Manca sempre meno all'inizio del campionato, la Lazio si prepara per affrontare al meglio la stagione e l'importante impegno Champions League. Ai microfoni di Radio Radio è intervenuto Fernando Orsi: "Io sono davvero scettico. Muriqi, Fares, sono buoni giocatori ma non da Champions. Se fai un mercato opulento nemmeno te ne accorgi. Io mi aspetto due o tre giocatori molto importanti. Si avvicinano tutte, Napoli, Atalanta, mentre Inter e Juve sono davanti a tutte, attenti anche al Milan. Gasperini è una sicurezza, solo Lazio e Roma sono davvero indietro. Diaconale dichiara che la Lazio punterà allo scudetto, son convinto anche io che la Lazio del pre-Covid possa farcela, ma questi nomi non sono da scudetto".