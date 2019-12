Orsi: "Un bilancio tra Lazio e Roma? Beh, i trofei incidono..."

Siamo al 28 dicembre. Ergo, si è ancora in tempo per fare bilanci e valutare il percorso delle squadre di Serie A in attesa di ripartire il prossimo 5 gennaio. Ai tanti giudizi sul 2019 della Lazio si è aggiunto quello dell'ex portiere biancoceleste Fernando Orsi, intervenuto a Radio Radio per fare un parallelismo tra il cammino delle due romane: "Alla Roma do 5 per i primi mesi del 2019 e 7 nella seconda parte, quindi 6,5. I trofei incidono nella valutazione, la Lazio ha vinto Coppa Italia e Supercoppa ed è stata superiore ai giallorossi per risultati. La Roma potrebbe aver svoltato con Fonseca, al di là del cambio di proprietà. Penso che possa essere la sorpresa di questo campionato con la Lazio. Tutti si aspettavano Napoli e Atalanta, invece le romane stanno lì a competere con le più grandi. Arrivando in Champions League farebbero qualcosa di grande e di inaspettato, per come sta andando ora. Mi aspetto che continuino, ci sono tutte le premesse perché sia così".

LAZIO, VERTICE DI MERCATO POST-CAPODANNO

LAZIO, PARLA LOTITO

TORNA ALLA HOMEPAGE