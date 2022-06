Ozil dice addio al calcio? Lui chiarisce: "Non lascerò finché non raggiungerò degli obiettivi con il Fenerbahçe"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Mezut Ozil ha voluto chiarire la sua posizione in merito a delle voci sul suo addio al calcio giocato. Il tedesco ha un contratto con il Fenerbahçe fino al 2024, ma al momento non sembrerebbe rientrare nei piani del tecnico Jorge Jesus. Piuttosto che andare in un altro club, ha dichiarato il suo agente, il calciatore sarebbe disposto ad appendere gli scarpini al chiodo. Non è ancora arrivato quel momento però. Su Twitter, a più riprese, il calciatore ha scritto: "Ho voluto fare questo annuncio per evitare di screditare me stesso in pubblico e per informare correttamente la nostra comunità. Prima di tutto, faccio la preparazion individualmente con un programma speciale e aspetto pazientemente che arrivi il mio momento per incontrare il mio amore d'infanzia e contribuire. Non sono venuto nel Fenerbahce e nella mia terra natale, la Turchia, per una vacanza. Ogni volta che sudo la nostra gloriosa maglia, non ho altro scopo che contribuire. Ho molti obiettivi che vorrei vivere nel Fenerbahçe, il mio amore d'infanzia. Non lascerò il calcio finché non avrò fatto queste cose. Sia io che il mio club stiamo attraversando un processo inerente al calcio. È il mio più grande desiderio di servire il mio amato Fenerbahçe superando questo processo nel miglior modo possibile. La mia richiesta ai fan è che non diano credito alle notizie false sui media".