Padovano sicuro: "La Lazio non è in corsa per lo Scudetto. Le altre..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine del premio "La Clessidra" ad Anghiari, in provincia di Arezzo, l'ex attaccante della Juventus Michele Padovano ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Tra i tanti temi toccati in merito al campionato italiano ha detto la sua sulla corsa Scudetto, citando anche la Lazio. Ecco le sue parole: “Fiorentina nella corsa Scudetto? Secondo me no. Né Fiorentina, né Atalanta, né Lazio. Credo che Inter, Napoli e Juventus abbiano qualcosa in più ma sicuramente fa bene al calcio il fatto che siano davanti anche loro. Sono molto contento di vederle là davanti ma sono sicuro che piano piano che il tempo passa si delineerà la classifica".