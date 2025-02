PAGELLE Cagliari-Lazio: combo Zac, Isaksen senza paura. Il Taty decide

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 5,5: Bella parata su Viola all'inizio, poi ha colpe sul pareggio di Piccoli. Scivola in uscita, la porta rimane aperta.

HSYAJ 6,5: L'assist è il gesto tecnico migliore, a seguito di un primo tempo coraggioso e confortante. Si fa sorprendere da Piccoli, di testa può fare poco o nulla per contrastarlo.

Dal 62' GIGOT 6,5: Entra e alza la barriera.

GILA 6,5: Centrale e poi terzino con la stessa efficacia. Viene bruciato soltanto in apertura da Piccoli che non trova lo specchio. Comunque una prova di livello.

ROMAGNOLI 6,5: Attento e cattivo, tiene a bada chi gravita dalle sue parti. Bella prestazione.

MARUSIC 6: Senza strafare, gioca una gara intelligente e di solidità.

GUENDOUZI 6,5: Quanto è importante si capisce ogni volta che è in campo e la differenza ogni volta che manca. Argina e riparte, il solito passo.

ROVELLA 7: Per merito di Caprile non si regala un assist da trequartista per Zaccagni. L'aveva messo in porta con dosaggio e precisione. Nei contrasti si fa valere come sempre. Uno dei migliori.

ISAKSEN 7: Di personalità, senza paura punta l'uomo e gli riescono le giocate. Sua l'iniziativa del vantaggio come il cross che si trasforma nel 2-1 dopo un paio di sponde

Dall'87 PEDRO sv

DIA 6,5: Viene incontro e lega il gioco, decisivo con la sponda di testa che trova Zaccagni per l'ulteriore deviazione fondamentale. Nel primo tempo gli viene annullato il gol rocambolesco per un tocco di mano.

Dall'87 DELE-BASHIRU sv

ZACCAGNI 7,5: Gol e assist, la rete personale l'avrebbe potuta trovare pure prima con un pallonetto comodo su Caprile. Si rifà con gli interessi: taglio deciso in area per il vantaggio, spizza quanto basta di testa per regalare al Taty la gioia della vittoria.

Dall'87 NOSLIN sv

CASTELLANOS 7: Col sinistro butta giù le paure di una vittoria che stava per essere cancellata dall'approccio della ripresa. Si muove per staccarsi dai centrale e trovare le soluzioni per i compagni, naturalmente la cosa più preziosa rimane quel mancino risolutivo.

