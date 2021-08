La fine delle visite mediche. Pedro è appena arrivato in clinica Paideia per completare gli accertamenti strumentali svolti in gran segreto giovedì mattina, un attimo prima dell’ufficialità del suo passaggio in biancoceleste. Due giorni dopo è sceso in campo al Castellani per l’esordio con la nuova maglia.

Pubblicato il 23/08