PAIDEIA - Lazio, visite per Berisha e Bastos. Arriva Lukaku - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 9.35 - Arriva anche Jordan Lukaku, in Paideia. L'esterno, reduce da un lungo calvario causato dalla tendinopatia bilaterale rotulea. Anche lui si sottoporrà alle visite mediche.

Giornata di visite mediche in casa Lazio. Il primo ad arrivare presso la Clinica Paideia nella mattinata intorno alle 8.15 é Valon Berisha, tornato nella giornata di ieri nella Capitale, dopo aver effettuato un programma di recupero personalizzato in Austria e in Kosovo. Il giocatore verrà valutato dallo staff medico biancoceleste ma in ogni caso avrà bisogno di tempo per reinserirsi. Attesa anche per Lukaku e Bastos. Il difensore angolano arriva dopo dieci minuti dal centrocampista kosovaro. Dopo le fatiche della Coppa d'Africa, il centrale è pronto a mettersi alle dipendenze di Inzaghi. Camicia floreale e occhiali da sole, il numero 15 entra in Paideia per i test atletici del caso.

Pubblicato alle 8.20