Palermo, tegola prima del derby con il Catania: sei giocatori di nuovo positivi al Covid-19

Il Palermo di nuovo in allarme Coronavirus. Come riporta l'Ansa il giro di tamponi prima del derby con il Catania, in programma stasera alle 21:00, ha registrato sei casi di positività, altri due sono in fase di accertamento. Questo il comunicato: "Il Palermo comunica che, dal ciclo di tamponi effettuati nella giornata di domenica 8 novembre, sono emersi, tra i 18 calciatori convocati, 6 giocatori nuovamente positivi al Coronavirus, seppur con blande tracce virali e totalmente asintomatici. La società rimane in attesa degli esiti dei tamponi “giorno gara” effettuati la mattina di oggi, 9 novembre, come da protocollo federale".