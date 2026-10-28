Pancaro: "Lazio, sei la più entusiasmante dai tempi dello scudetto. Gattuso..."

La Lazio di Gattuso procede il suo spettacolare cammino in campionato: i biancocelesti rifilano sei reti al Sassuolo e si concedono addirittura il privilegio di sbagliare due rigori. La classifica rispecchia il clamoroso avvio di stagione, che finora si traduce in 25 punti e primato assoluto in attesa della partita dell'Inter contro il Venezia. Sulla 'banda di Rino' si è esposto anche Giuseppe Pancaro, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, parlando degli impressionanti risultati ottenuti finora dal club capitolino. Di seguito le sue dichiarazioni:

"L'artefice principale di questo inizio di stagione della Lazio è sicuramente Gattuso, sia per quello che la squadra esprime in campo che per il contributo che ha dato nel formare l'organico della rosa, nella scelta dei giocatori. Sicuramente è la Lazio più entusiasmante dai tempi di quella del mio scudetto. Insieme ci metterei la Lazio di Simone Inzaghi, quella del pre-Covid che per tante giornate è stata prima in classifica, prima della sospensione del campionato. Gattuso? È una persona molto intelligente. Con grande umiltà si è sempre messo in discussione, ha sfruttato le esperienze del passato per continuare ad aggiornarsi, a migliorare. Oggi tutto questo lavoro che ha fatto con grande umiltà e dedizione lo ha portato ad ottenere questi risultati straordinari che sta ottenendo con la Lazio".

"Scudetto? L'Inter rimane sicuramente la squadra più forte, la stra-favorita per vincere lo scudetto. Però deve trovare un rimedio a tutti questi gol che subisce, al fatto che va sempre sotto. Alla lunga può essere un problema. Quest'anno la Roma, lì dietro, è una squadra molto pericolosa. Una squadra che se rimane agganciata fino alla fine può lottare per lo scudetto. Nella speranza che la Lazio possa ripetere la favola del Leicester di Ranieri".