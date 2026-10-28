Cardone: “Noslin, messaggio importante. Questa Lazio emoziona”
Consueto intervento ai microfoni di Radiosei per il giornalista Giulio Cardone. Questo il suo pensiero dopo la vittoria della Lazio sul Sassuolo: “Importante vedere Noslin andare in gol, per un centravanti è fondamentale. Ha segnato due gol molto belli ed è importante”.
“Gli elogi vanno a tutti chiaramente. Sugli attaccanti ha avuto ragione Gattuso e Noslin ieri ha mandato un segnale importante. Gattuso ha creato un’alchimia speciale tra i giocatori, nello spogliatoio. Tutti danno di più”.
“Credo che l’emozione che lega a questa squadra sia data dalla sua capacità di aggredire, di andare sempre a far male all’avversario, non farlo ragionare. Questo gioco è emozionante, anche per la mentalità. Ieri Aquilani ha presentato una squadra ‘presuntuosa’ contro una Lazio che sta facendo bene”.