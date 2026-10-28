Lazio, Gattuso dopo il Sassuolo: "Sul 2-6 immaginavo l'Olimpico pieno..."

Dopo la vittoria per 2-6 contro il Sassuolo, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di SkySport. In particolare si è soffermato sul sostegno dei tifosi biancocelesti al Mapei e sulla contestazione contro la società. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Quando ero un po' più rilassato, sul 2-6, mi sono immaginato l'Olimpico pieno e cosa ci può dare. Ringraziamo tutti i tifosi presenti, gliel'avevo detto ai giocatori che è solo merito loro se ci sono diecimila persone presenti di martedì. È stata una serata incredibile, ci hanno spinto dall'inizio alla fine. Noslin? Guardate con quale veemenza va a fare pressione, con quanta forza. Con un gicoatore così, gli avversari sono sempre in apprensione. Tantissime volte fa doppia scalata per non far uscire l'esterno, per me questo è importantissimo. Sta facendo una mole di lavoro incredibile".