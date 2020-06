Parma, Faggiano: "Condizione fisica? Sarà il campo a parlare"

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport, poco prima del calcio d'inizio della partita contro il Torino. Queste le parole del ds dei ducali: "Non è una situazione facile, è tutto diverso: basti pensare alla fisioterapia uno alla volta o al fatto che non sia possibile farsi la doccia assieme. Però fa sempre piacere vedere i ragazzi allenarsi. Come stanno fisicamente? Non lo sappiamo. Io li vedo positivi, però poi sarà il campo a parlare",

