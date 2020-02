Parma - Lazio, l'ex Roma Caprari: "Grande rammarico nel giorno del mio esordio"

PARMA - LAZIO, CAPRARI - Se da una parte la gioia per i tre punti conquistati al Tardini e per la posizione di classifica raggiunta in campionato, a -1 da Inter e Juventus, riempie la testa e scalda i cuori dei giocatori della Lazio, dall'altra, in casa Parma, c'è grande delusione per la sconfitta di misura. Gianluca Caprari, ex Roma, ha espresso il suo disappunto sui social: "C’è grande rammarico per non aver fatto punti, ma questa è la strada giusta. Sono felice per il mio esordio in casa, concentrati per la prossima!" si legge su Twitter.

