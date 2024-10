Pastore: "La Lazio ha preso subito i nuovi codici, non come la Juve..."

Nella trasmissione sul canale Twitch di 'Cronache di Spogliatoio', il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato della Lazio di Marco Baroni e delle sue qualità dopo un ottimo inizio di stagione. Queste le sue dichiarazioni: “Pedro è un giocatore magnifico e la Lazio è una bella squadra. Chissà quanto riuscirà a tenere questi ritmi molto alti. È una delle formazioni più riconoscibili del campionato, per come ti viene a prendere alta e trova subito lo scarico. In tre mesi ha preso i nuovi codici più velocemente delle altre, come la Juventus per esempio. Baroni si sta prendendo soddisfazioni importanti e meritate a sessant’anni”.