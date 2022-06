Pedro, il Barcellona lo celebra sui social: è suo il “Gol of the day” – VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Il Barcellona non dimentica Pedro. Lo spagnolo è cresciuto tra le fila del club blaugrana e con questa maglia ha esordito nel calcio che conta, vincendo trofei e facendo impazzire i tifosi e amanti del calcio con le sue giocate. Un vero fuoriclasse che nonostante lo scorrere del tempo e l’avanzare dell’età, non smette mai di stupire. Un legame profondo quello tra l’attaccante e il Barca, quest’ultimo non perde occasione per rimarcare quanto sia stato importante e prezioso per la storia. L’ennesima dimostrazione è il tweet condiviso da club spagnolo, tramite i canali social ufficiali. Si celebra il “Gol of the day” e il protagonista è proprio Pedro. Ad accompagnare il video della magia compiuta dal numero 9, una sola parola: “Follia”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE