Pedro, il "regalo" della Roma diventato valore aggiunto alla Lazio: i numeri

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'acquisto di Pedro lo scorso anno si è rivelato decisamente azzeccato per la Lazio. Voluto fortemente da mister Sarri che lo aveva già allenato ai tempi del Chelsea, si è calato fin da subito nella realtà biancoceleste. Arrivato praticamente a titolo gratuito dalla Roma, dove Mourinho lo considerava un esubero, con l'aquila sul petto per sua stessa ammissione ha ritrovato quell'entusiasmo che aveva un po' smarrito durante i suoi trascorsi a Trigoria. Gli effetti si sono visti sul campo fin da subito basti pensare al sigillo nel derby del 26 settembre 2021 che di fatto ha spianato la strada all'ex Barca. In totale ha messo a segno 9 reti e ha confezionato 2 assist nel passato campionato. Ad impreziosire il suo score della stagione 2021/2022 sono 1 gol e 1 in passaggio vincente in Europa League. Quest'anno nella competizione continentale ha già fatto meglio visto che ha realizzato 2 marcature. Anche in Serie A è a quota 2 gol (messi a segno contro Inter e Cremonese) a cui si aggiungono 2 assist determinanti. Insomma, quel giocatore che dall'altra parte del Tevere era considerato "bollito", grazie alla cura Sarri, sta dimostrando di poter essere ancora decisivo dopo una carriera condita da innumerevoli successi, nonostante abbia compiuto 35 anni lo scorso 28 luglio.