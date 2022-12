Pelè, in Brasile sicuri: "Non risponde più alle cure..."

Tutto il mondo del calcio e dello sport è in apprensione per le sorti di Pelè. Da giorni si parla infatti di un peggioramento delle condizioni del campione del Mondo che pure sui social ha smentito confermando di essere stato ricoverato per controlli di routine. A smentire la versione del diretto interessato sono però i media brasiliani. In particolare "A Folha" riporta come Pelè non risponda più alla chemioterapia e sia stato trasferito in un reparto di cure palliative dell'ospedale Albert Einstein.