Pelizzon (ag. Fifa): "Lazio nettamente più forte del Bruges"

Ai microfoni di Radiosei l'agente FIFA Pelizzon ha parlato della gara tra Lazio e Bruges, che si giocherà mercoledì: "La partita di mercoledì sarà condizionata dal Covid, in Belgio la situazione è pesante come da noi. I biancocelesti seguiranno procedure rigidissime per non avere contatti. La mancanza di pubblico gioca a favore della Lazio, il Bruges è spinto molto dal suo pubblico perchè ha uno stadio all'inglese. Il club belga è una squadra che riesce ad arrivare al vertice del campionato solamente a cicli, non ha fuoriclasse particolari. In Champions League è partita bene, ma tecnicamente sulla carta la Lazio è nettamente superiore. I biancocelesti hanno tirato fuori grandi giocatori negli ultimi anni, Tare ha sempre pescato bene anche in Belgio ad esempio".