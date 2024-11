Pellegrini: "Nel calcio ho tante amicizie, ma qui alla Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Le amicizie nel calcio hanno sempre un valore speciale. Sapere di poter contare su qualcuno anche fuori dal rettangolo di gioco è una lusso non dovuto. Eppure, allo stesso tempo questo sport sembrerebbe essere uno dei canali migliori per socializzare, per stringere rapporti che poi, alla fine, sono duraturi negli anni. Un esempio è rappresentato da Luca Pellegrini che, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Lazio Style Channel in occasione di Lazio-Cagliari, ha svelato quali sono le sue amicizie più profonde nel calcio:

"Probabilmente facendo riferimento a Cagliari una delle persone più importanti è Fabio Pisacane, con cui ho condiviso la camera dal primo giorno, ricordo tante tirate di orecchie, mi voleva bene e spero che me ne voglia ancora. Ogni tappa ho avuto una persona con cui stavo bene, oggi ti direi Nicolò Rovella, ma siamo un gruppo gigante, è la prima volta che faccio fatica. Le prese in giro non mancano"