Pellegrini risponde a Fabrizio Corona: "Accuse inventate, ci penseranno i miei legali"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ha perso tempo il capitano della Roma che ha subito risposto a Fabrizio Corona e al suo sito Dillingernews. Nel pomeriggio, infatti, Lorenzo Pellegrini ha rilasciato un comunicato sui suoi profili social ufficiali contro le accuse dell'ex re dei paparazzi. Questo il suo messaggio: "Ho sprecato tre minuti della mia giornata per leggere l'articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizie inventate sul mio conto. Ci penseranno i miei legali, cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia. Mi auguro che le autorità competenti si attivino prontamente per tutelare le persone per bene".

Il sito di Dillingernews ha accusato il numero 7 giallorosso di avere una relazione extra-coniugale, nonché anche 5 denunce a suo carico (tre a Parma, una ad Avezzano e una a Roma) per stalking. Protagonista della vicenda sarebbe una giovane escort rumena A.G., che per il momento non ha voluto rivelare la sua identità.