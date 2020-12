Pereirinha racconta F. Anderson: "Fu vicino allo United, ma la Lazio non voleva privarsene"

"Felipe è un giocatore estremamente esplosivo. È in grado di risolvere la partita attraverso mosse individuali. Ma ha anche una visione di gioco tale da lanciare i compagni in una buona posizione finale". Bruno Pereirinha, intervistato dal portale sportivo A Bola, ha parlato di Felipe Anderson, che ha avuto modo di conoscere nella sua esperienza alla Lazio. Il classe '88 ha proseguito, parlando del trasferimento di 'Pipe' al Porto: "Il trasferimento non mi ha sorpreso perché era stato anche vicino alla firma per lo United. Ma la Lazio all'epoca non voleva farne a meno".

QUESTIONE DI TEMPO - Con la maglia della squadra guidata da Conceição, il brasiliano non ha ancora mostrato tutto il suo talento, nonostante le aspettative siano altissime. Si tratta di una questione di tempo, spiega Pereirinha: "Gli stili di calcio sono diversi e c'è sempre bisogno di adattarsi, sia al campionato che alla squadra stessa. Anche in Italia ci è voluto del tempo per adattarsi, a causa di un infortunio. Ma quando finalmente si è integrato ed ha acquisito fiducia, è stato il momento clou del campionato. Avrà del tempo per dimostrare le sue qualità".

