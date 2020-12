UFFICIALE - Udinese - Atalanta rinviata a data da destinarsi

AGGIORNAMENTO ORE 15:45 -Partita rinviata a data da destinarsi. Questa la decisione ufficiale del direttore di gara La Penna. Non ci sono le condizioni per far disputare il match tra Udinese e Atalanta.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30 - Secondo sopralluogo in corso alla Dacia Arena per visionare le condizioni del campo che in alcuni punti nn sembra essere praticabile. A bereve la deciisone definitiva. Intanto la gara è stata nuovamente posticipata alle 15:45.

Alle 15:00 Udinese e Atalanta sarebbero dovute scendere in campo per il match in programma alla Dacia Arena. A Udine la pioggia è caduta e continua a cadere copiosa e per questo motivo la gara è a rischio rinvio. Al momento il direttore di gara La Penna e i capitani delle squadre stanno valutando le condizioni del campo.

