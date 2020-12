IFFHS World Awards, Orsato scelto come miglior arbitro del 2020

Come ogni anno l'IFFHS (International Federation of Football for History & Statistics), federazione riconosciuta per autorevolezza e indipendenza, ha annunciato gli IFFHS World Awards. Una commissione di giornalisti e storici esperti nel settore del calcio, a rappresentanza dei 150 paesi di tutti i continenti, hanno scelto i migliori per il 2020. Nella sezione degli arbitri maschili ha vinto Daniele Orsato (ha arbitrato il famoso derby di Coppa Italia del 26 maggio 2013, ndr). Il fischietto di Montevecchio Maggiore è il quarto italiano a ricevere questo premio dopo Collina, Rosetti e Rizzoli.