Spezia - Lazio, i numeri del match: minimo sforzo e massimo risultato per i biancocelesti

4 tiri totali, 2 gol. La Lazio ha applicato la più banale, ma efficace delle leggi per portare a casa il risultato contro lo Spezia: minimo sforzo, massimo risultato. Dopo gli sforzi infrasettimanali di Champions, era importante trovare i tre punti cercando di ottimizzare le energie. I bianconeri hanno tentato in tutti i modi di vincere, lo confermano i numeri: 17 tiri (4 di questi nello specchio), 66% di possesso palla e 87% di passaggi riusciti. Tutto ciò non è bastato, mentre i biancocelesti hanno saputo dimostrarsi grandi sfruttando le poche occasioni create. La rassegna stampa di Radiosei riporta che la squadra di Inzaghi ha realizzato la metà dei passaggi effettuati dai liguri (342) e i cross su azione sono stati solo 4. Il cinismo è una caratteristica fondamentale delle grandi squadre e la Lazio ha dimostrato di averla.

