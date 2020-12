Lazio, Immobile vede Piola: ecco quanto manca al raggiungimento del mito

Immobile ha bisogno di 24 gol per riscrivere la storia ultracentenaria della Lazio. Da oltre 70 anni (77) il giocatore più prolifico con la maglia biancoceleste è Silvio Piola che nei suoi 9 anni a Roma (1934-1943) ha segnato 159 gol, ma ora il più grande attaccante italiano potrebbe essere scavalcato da King Ciro. La rete segnata allo Spezia (trentesima squadra a cui segna in Serie A) ieri è stata la sua nona nelle ultime 8 partite e gli ha permesso di toccare quota 135 marcature in biancoceleste.

OBIETTIVO RAGGIUNGIBILE - Mancano 24 reti a Ciro per raggiungere il mito, una cifra del tutto raggiungibile: basti pensare che in media il numero 17 ha segnato 27 gol a stagione e solo una volta (annata 2018/19) non ha superato i 19 gol totali. Nei gol segnati solo nel campionato italiano con la Lazio la distanza è leggermente più ampia (112 contro 143), ma non irraggiungibile. Al momento Immobile viaggia a una media di 0.9 gol a partita e quindi potrebbe raggiungere Piola già in questa stagione.

