Lazio - Bruges, la probabile formazione: due dubbi per Inzaghi

LAZIO-BRUGES, PROBABILI FORMAZIONI - Lazio-Bruges, in programma martedì alle 18.55, è la partita più importante fin qui della stagione. Se i biancocelesti dovvesero pareggiare o vincere, si qualificherebbero agli ottavi di Champions League. In caso di sconfitta sarebbe il Bruges a passare. Gara fondamentale che Inzaghi affiderà ai suoi uomini migliori, a chi darà garanzie soprattutto a livello fisico. Luiz Felipe e Correa non sono al 100% e restano in dubbio, ma per il momento li immaginiamo nella probabile formazione.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Lazio - Bruges, dove vedere la partita in tv e in streaming

FORMELLO - Lazio, domenica di lavoro: da valutare Patric e Correa

Torna alla home