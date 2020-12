Lazio - Bruges, dove vedere la partita in tv e in streaming

Martedì sera la Lazio si giocherà contro il Bruges il passaggio dei gironi in Champions League. I biancocelesti hanno a favore due risultati su tre, ma comunque non bisogna sottovalutare l'impegno: arrivare agli ottavi di finale ha un'importante valenza sia morale dal punto di vista dell'autostima, che economica. Dato che l'Olimpico sarà vuoto per l'emergenza sanitaria che ci attanaglia da mesi, la partita sarà possibile seguirla esclusivamente in televisione sui canali Sky Sport e in streaming tramite l'applicazione SkyGo.

