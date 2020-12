Verona, Zaccagni: "Lazio? Grandissima squadra ma non temiamo nessuno"

Anche oggi Mattia Zaccagni è andato in rete nel match pareggiato per 1-1 del Verona contro il Cagliari. La squadra di Juric nel prossimo turno di campionato affronterà la Lazio. Queste le parole dell'attaccante nel post gara ai microfoni ufficiali del club: "Siamo carichi, non temiamo nessuno. Lazio? Andiamo ad affrontare una grandissima squadra con un grande blasone, anche a Roma cercheremo di mettere in campo tutte le nostre qualità, cercando prima di tutto di prepararla al meglio".

