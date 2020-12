Marin risponde a Zaccagni: è 1-1 al Bentegodi tra Verona e Cagliari

Bella partita quella del Bentegodi tra Hellas Verona e Cagliari. Un match combattuto tra due squadre che fino alla fine hanno provato a portare a casa i tre punti. Nel primo tempo è Zaccagni a portare i padroni di casa in vantaggio e non sono mancate le occasioni alla squadra di Juric per arrotondare il punteggio. Nella ripresa però i sardi trovano la rete del pareggio grazie al primo gol in serie A di Marin. Un punto ciascuno quindi che permette al Cagliari di salire a 12 punti in classifica con il Verona a 16 ad un solo punto dalla Lazio, prossima avversaria in campionato.

