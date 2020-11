Petkovic: "Russi duri da affrontare ma vedo la Lazio favorita"

Vladimir Petkovic è uno di quegli allenatori che, nonostante le sole due stagioni trascorse sulla panchina della Lazio, rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi biancocelesti grazie a quella storica Coppa Italia vinta nel 2013 contro la Roma. L'attuale tecnico della Svizzera è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per dire la sua sul match di questa sera tra la squadra di Inzaghi e lo Zenit: “La Lazio ha un buon organico, in casa non perderà. Penso che sia favorita. Ma i russi sono duri da affrontare, giocano anche discretamente. Ultimamente si parlava troppo di Immobile, sta confermando ancora quello che ha fatto negli ultimi anni due anni. La Lazio non dipende da lui, ma è importante per la squadra”.

