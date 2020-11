Champions League, girone F: Il Dortmund cerca conferme contro il Bruges

Alle 21.05, andrà in scena anche il confronto tra le altre due compagini del girone F di Champions, il Borussia Dortmund e il Bruges. I belgi sono in emergenza totale in difesa, con Clement, che dovrà fare a meno di Sobol, Mitrovic e Ricca, e soprattutto provare a uscire indenne in casa dei tedeschi. Solo due anni fa, riuscirono infatti a ottenere uno 0-0 contro il Dortmund nella fase a gironi. Di fronte, troveranno un Haland in forma smagliante, (quattro gol all'Hertha sabato in Bundesliga), e una squadra forte, giovane e di talento guidata da Favre. Ha già esordito in campionato, e potrebbe poi farlo anche stasera, il 16enne Moukoko, che come riporta la rassegna stampa di Radiosei, potrebbe battere un record. Sarebbe infatti il più giovane esordiente nella storia della Champions League, a 16 anni e 5 giorni, battendo il record di Celestine Babayaro, che a 16 anni e 5 mesi esordì nella vecchia Coppa dei Campioni, nel 1994, con l'Anderlecht che sfidava la Steua Bucarest.

Lazio, caso Peruzzi: nelle prossime ore vertice tra il club manager e Lotito

Lazio, Cinquini: “Zenit squadra da non sottovalutare. Inzaghi mi ha stupito"

www.lalaziosiamonoi.it