Lazio, caso Peruzzi: nelle prossime ore vertice tra il club manager e Lotito

Sta facendo discutere il caso Peruzzi che, dopo le polemiche alzate da Luis Alberto in relazione agli stipendi, avrebbe minacciato le dimissioni. Il club manager della Lazio si è schierato dalla parte di Simone Inzaghi che ha voluto evitare ulteriori tensioni con il giocatore, convincendo la società a non escluderlo dalla trasferta di Crotone. Tra l'ex portiere biancoceleste e Claudio Lotito si sarebbe però creato uno strappo, non il primo dato che anche lo scorso anno Peruzzi saltò la trasferta di Firenze per un caso simile, poi rientrato silenziosamente.

IL VERTICE - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, nelle prossime ore o nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Peruzzi e il presidente Lotito per tentare di ricucire il rapporto. L'importanza del club manager per la squadra è noto, la sua esperienza e professionalità abbinate a buon senso e parsimonia ne fanno un personaggio ben voluto all'interno dello spogliatoio. Questo la società lo sa bene, ecco perché si spera che l'incontro tra le parti conduca a un definitivo chiarimento.

