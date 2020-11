Tamponi Lazio, consegnati i risultati del riesame alla Procura di Avellino

Novità per quanto riguarda l'inchiesta della Procura di Avellino sui tamponi svolti dal gruppo squadra della Lazio e processati dalla Futura Diagnostica. Secondo quanto riportato dall'Ansa, sono stati depositati i risultati della perizia disposta dal Procuratore aggiunto di Avellino, Vincenzo D'Onofrio, sui 95 test effettuati venerdì 6 novembre (48 ore prima di Lazio - Juventus) e riprocessati dal perito d'ufficio, Maria Landi, presso l'ospedale Moscati di Avellino. Nella stessa giornata, all'analisi della Futura Diagnostica i calciatori biancocelesti erano risultati tutti negativi, mentre a un ulteriore test al Campus Biomedico di Roma era stata riscontrata la positività di Immobile, Leiva e Strakosha. La Procura di Avellino aveva disposto anche il sequestro di altri sette tamponi relativi a calciatori o staff processati al laboratorio Merigen di Napoli, per farli rianalizzare dal consulente incaricato. L'unico indagato a oggi è Massimiliano Taccone (ad di Futura Diagnostica) con l'ipotesi di reato di falso, frode in pubbliche forniture ed epidemia colposa.

