Serie B, la Salernitana batte la Cremonese e conquista la vetta della classifica

Vittoria e primo posto in classifica per la Salernitana di Castori che in serata ha battuto la Cremonese imponendosi per 2-1. Un match per larga parte dominato dagli ospiti in cui però le reti di Djuric e Kupisz ribaltano il vantaggio iniziale firmato da Valzania. I salernitani salgono quindi a 17 punti raggiungendo in vetta l'Empoli.

Caravello: "Lazio forte nelle difficoltà. Immobile non perdona mai"

Lazio, Andreas Pereira indica la via: "Step by step, non conosciamo altro modo..." - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE