Lazio, Andreas Pereira indica la via: "Step by step, non conosciamo altro modo..." - FT

Tra poco meno di ventiquattro ore l'Olimpico di Roma sarà teatro della sfida di Champions League tra Lazio e Zenit San Pietroburgo. Andreas Pereira, alla vigilia del match, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcuni scatti che lo ritraggono in campo nell'allenamento di rifinitura. Poi, il brasiliano ha aggiunto: "Step by step, non conosciamo altra maniera per raggiungere i successi. Pronti per domani".

