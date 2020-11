Lazio, la carica di Patric: “Pronti per domani!” - FOTO

Partita importante quella di domani che vedrà la Lazio impegnata contro lo Zenit nel match di Champions League in programma alle 21:00 allo stadio Olimpico. Gara fondamentale per la squadra di Inzaghi reduce dalla vittoria contro il Crotone di sabato. Il gruppo è pronto come dimostra anche la Ig story di Patric: "Pronti per domani!".

