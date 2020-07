PHOTOGALLERY - Lazio - Brescia, rivivi il trionfo biancoceleste negli scatti de Lalaziosiamonoi.it

Nuovo look e subito tre punti per la Lazio. Contro il Brescia la squadra biancoceleste sfoggia la nuova maglia per la stagione 2020-2021, che si dimostra già alla prima di buon auspicio per il futuro. Tante le istantanee di oggi con due esultanze, una per tempo, che si consumano con uno scambio di favori a suon di assist tra Immobile e Correa: prima è il bomber laziale a mandare in porta l'argentino con un tocco ravvicinato invitante. Nella ripresa il Tucu ricambia il favore mandando a tu per tu con il portiere l'attaccante della Nazionale azzurra. A seguire, tutte le emozioni del match del match dell'Olimpico attraverso gli scatti de Lalaziosiamonoi.it.