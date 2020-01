Piazza della Libertà, alle 15.30 Toni Malco sul palco per cantare l'inno

Una festa che non finisci qui. Dopo lo spettacolo di ieri sera a mezzanotte, i festeggiamenti per i 120 anni della Lazio proseguono ancora, fino a domenica 12 in piazza della Libertà. Questo pomeriggio, sul palco della Piazza salirà anche Toni Malco per cantare l'inno biancoceleste. Lo comunica il Comitato Consumatori Lazio. Ecco la nota dell' Avv. Mignogna:

Il Comitato Consumatori Lazio, nella persona del Presidente Avv. Gian Luca Mignogna, è lieto di annunciare che nell’ambito dei festeggiamenti per il 120° anniversario della fondazione della S.S. Lazio, presso il “Villaggio” allestito a Piazza della Libertà, domani 9 Gennaio 2020, a partire dalle ore 15:30, il cantautore Toni Malco si esibirà di fronte ai tifosi biancazzurri presenti cantando l’inno “Vola Lazio Vola” ed un medley delle sue migliori canzoni dedicate alla Prima Squadra della Capitale.

L’evento musicale si terrà a margine dell’inaugurazione dei tre leggii che saranno predisposti a cura della Lazio Atletica Leggera, contenenti la descrizione dei luoghi storici dove Luigi Bigiarelli e gli altri otto fondatori il 9 Gennaio 1900 diedero luce alla Società Podistica Lazio.

I tifosi ed i bambini di fede biancazzurra sono invitati a presenziare numerosi per innalzare al cielo tutti insieme le note dell’inno ufficiale, proprio nel luogo natio della società capitolina, dove dal 6 Gennaio è presente l’attrazione “Immersive Room” realizzata dalla Lazio Motociclismo, in collaborazione con il Lazio Fan Shop ed il Centro Studi Nove Gennaio Millenovecento, all’interno della quale è possibile interagire con video tridimensionali a 180°, musica ed immagini uniche dell’imprese sportive della Lazio, con lo scopo di far rivivere la storia del glorioso sodalizio, conoscerne i personaggi ed emozionarsi da protagonisti.

Grazie ai contributi ed al materiale coreografico del Comitato Consumatori Lazio, dell’Associazione Lazio Museum e del Gate 51, inoltre, sarà possibile ammirare in loco le maglie storiche del 1900, 1904, 1915 e 1920, nonché gli striscioni commemorativi dello Scudetto 1915, di Silvio Piola, Giorgio Chinaglia e Lucio Battisti e di tanti altri momenti gloriosi della storia laziale.

Comitato Consumatori Lazio

Il Presidente, Avv. Gian Luca Mignogna