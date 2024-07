Pioli in Arabia all'Al-Ittihad, con lui anche due ex Lazio: di chi si tratta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore dell'Al-Ittihad, dopo l'addio dato al Milan a fine stagione. Il tecnico in squadra potrebbe ritrovarsi due ex Lazio: si tratta di Luiz Felipe, che per alcuni mesi non è riuscito ad allenare nella Capitale, e di Stefan de Vrij. Il futuro del centrale olandese infatti, come riportato da TMW, potrebbe essere lontano da Milano, visto l'interesse dell'Inter per Buongiorno. In Arabia il classe '92 ritroverebbe una vecchia conoscenza del suo passato biancoceleste.