Pippo Inzaghi difende Immobile: "Riceve critiche enormi". Poi risponde a De Rossi...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di claudia.marrone

Ospite di Sportitalia, Pippo Inzaghi ha parlato, tra gli altri temi, di Ciro Immobile. Sull'attaccante della Lazio, ha spiegato: "A me piace Immobile, perché è un giocatore spesso criticato in nazionale. Le critiche che riceve sono enormi ma rimane uno che ha fatto 25-30 gol ogni anno negli ultimi quattro, è uno che ha il gol nel sangue e lo fa in tutti i modi". Il tecnico della Reggina ha poi "risposto", seppur indirettamente", a Daniele De Rossi che, in un'intervista recente, aveva parlato di una certa somiglianza tra Immobile e inzaghi: "Non siamo identici ma è un giocatore importante".

TORNA ALLA HOMEPAGE