Più convinto di vincere lo scudetto con la Lazio o con l'Inter? La risposta di Inzaghi

Alla vigilia del match di campionato contro il Bologna, valido per la prima giornata del girone di ritorno, Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa. Tra i vari temi trattati, l'allenatore dell'Inter ha parlato anche di Romelu Lukaku che ha lasciato il club in estate e sta avendo problemi al Chelsea: "Non mi va di parlarne, non è una cosa di mia competenza. Posso solo dire che Lukaku è un grandissimo giocatore che qui all'Inter ha fatto due anni straordinari, che con me è stato 10 giorni lavorando nel migliore dei modi. Ora gioca in un'altra squadra e spero possa essere molto utile. Ne sono certo perché è un top player che sposta gli equilibri di una squadra".

Era più convinto di vincere lo scudetto con la Lazio nel 2020 oppure ora con l'Inter? A questa domanda il tecnico piacentino risponde così: "Di sicurezze ce ne sono poche. Sono molto soddisfatto di quello che sto facendo, ma nei pronostici non sono mai stato bravissimo. Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo come abbiamo fatto negli ultimi 5 mesi. Abbiamo visto come cade velocemente la classifica e dobbiamo essere sempre pronti".