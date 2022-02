Play off Mondiali, Graet: "Non mi opporrò all'esclusione della Russia"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

La guerra tra Ucraina e Russia sta toccando tutti, vista la drammaticità della situazione. Proprio per questo anche il mondo del calcio negli ultimi giorni si è espresso fortemente contrario in merito all'invasione per mano di Putin. La Polonia, Svezia e Repubblica Ceca si sono rifiutate di affrontare la Russia nei playoff del Mondiale. Sul quotidiano francesce Le Parisien, il presidente della Federcalcio francese, Noel La Graet, ha parlato di una possibile esclusione della Russia dal prossimo Mondiale. "Il mondo dello sport, e in particolare del calcio, non può rimanere neutrale. Di certo non mi opporrò all'esclusione della Russia", ha dichiarato La Graet.