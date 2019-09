Politica / Caso Regeni, Di Maio incontrerà i genitori alla Farnesina

Il 7 ottobre il ministro degli esteri Luigi Di Maio riceverà alla Farnesina i genitori di Giulio Regeni. Anche il ministro per gli affari europei Enzo Amendola aveva annunciato il suo impegno sul caso: "Io me ne sono occupato all'epoca con il ministro Gentiloni. E' evidente che noi continueremo, nel rispetto di quella tragedia e anche nella difesa di alcuni valori, a chiedere alle autorità egiziane tutta la verità. Questo è un impegno che non è solo di questo governo, ma credo che stia nelle parole anche del presidente della Repubblica".

I GENITORI - La madre di Giulio: "Chi può abituarsi alla morte di un figlio? In più sapendo quello che hanno fatto a Giulio, chi mai può abituarsi? Quale madre può non lottare per la verità? Siamo più resilienti di quello che vorrebbero certe persone". Il padre ha aggiunto: "Quel che è successo a noi speriamo non accada a nessuno. Portiamo avanti la nostra richiesta di verità e giustizia. Non è facile, perché il dolore è grandissimo".