Politica / Di Maio chiude a Bonaccini: "Non possiamo per statuto"

Il ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio chiude la porta all'ipotesi di accordo con Stefano Bonaccini per le regionali in Emilia Romagna: "Per statuto non possiamo sostenere il candidato di un partito". Applausi della platea che ha riempito la sala del Savoia Regency Hotel di Bologna, con Di Maio che ha aggiunto: "Faremo una campagna tra la gente e li sfideremo tutti, rubateci il programma. Qui il movimento è vivo e pronto a combattere, faremo una campagna itinerante e aperta fino all'ultimo giorno".