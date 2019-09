Politica / Governo, discorso di Conte e protesta delle opposizioni: la fiducia

Continua a Montecitorio il dibattito dopo il discorso di Giuseppe Conte. A breve è prevista la replica del premier, prima di iniziare la votazione della fiducia al nuovo governo. In serata è atteso il verdetto, anche se alla Camera l'ok è praticamente scontato visti i numeri di M5S, Pd e Leu.

GLI EVENTI - Durante il discorso di Conte, in cui ha tracciato la prospettiva del suo esecutivo, in Piazza di Montecitorio è andata in scena la protesta di coloro che si schierano contro il governo, chiedendo le elezioni subito. Salvini con la Lega, Meloni con Fratelli d'Italia e Toti, fresco scissionista da Forza Italia, si sono scambiati cenni d'intesa, abbracci e foto. Berlusconi e il suo partito non sono scesi in piazza, pur ribadendo il loro no alla fiducia, mentre hanno preso parte alla manifestazione anche Forza Nuova e Casapound.