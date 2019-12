Politica / Manovra, Conte: "Questo governo ridistribuisce soldi ai cittadini"

C'è l'accordo tra le forze di governo sulla manovra. Dopo l'incontro di ieri sera con il presidente della Repubblica è lo stesso premier Giuseppe Conte a spiegare i punti salienti. Azzerata la tassa sulle auto aziendali, partenza della sugar tax dal 1° ottobre 2020, 3 miliardi di euro per le famiglie, plastic tax ridotta dell'85% e rinviata a luglio. Per il presidente del consiglio: "Non siamo il governo delle tasse, ma quello che redistribuisce più soldi ai cittadini. E nella maggioranza c'è un accordo completo. Non vediamo l'ora di portare in dirittura d'arrivo questa manovra e subito dopo ci metteremo, siamo tutti convinti, intorno a un tavolo: abbiamo una serie di riforme programmatiche da affrontare. Questo Paese deve recuperare il ritardo e camminare speditamente in questa direzione, tutte le forze politiche sono d'accordo".