Premier League, Ancelotti: "Calciatori negligenti, momento difficile a causa del Covid-19"

Nonostante le prime dosi del vaccino per il Coronavirus stiano iniziando a circolare, in Inghilterra la situazione si sta aggravando. Le persone erano tornate gradualmente allo stadio, ma c'è stato bisogno di un dietrofront. Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, ha detto in merito: "È un momento molto difficile in Premier e in tutta l'Inghilterra, visto che ultimamente c'è stato un importante aumento dei contagi e anche il calcio ne ha sofferto. I calciatori in alcuni casi non si sono comportati bene, sono stati negligenti durante le feste. I tifosi erano tornati allo stadio, noi avevamo avuto duemila spettatori nelle ultime due partite e l'effetto era cambiato, poi però è stato necessario richiudere visti i nuovi contagi. Il calcio senza pubblico è un'altra cosa".