PRIMAVERA - Coppa Italia, modificato l'orario di Lazio - Verona

Le prime squadre di Lazio e Verona si affronteranno domenica in Serie A ma tra una settimana anche le rispettive formaizoni Primavera si sfideranno. Mercoledì 14 aprile ci sarà in palio tra le due formazioni la semifinale di Primavera TIM Cup e la Lega ha comunicato una variazione di orario del match. La sfida in programma al centro sportivo di Formello è stata anticipata dalle 15:00 alle 13:00.